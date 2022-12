Um compromisso com o Douro

O Alto Douro Vinhateiro (ADV) inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO e classificado como monumento nacional é reconhecidamente um bem comum cultural, pertença do mundo, que a nível local não pode estar dependente de comportamentos extrativistas e não inclusivos. Experiências do passado mostram que a sociedade civil, através de ações mais ou menos organizadas, pode ter um papel determinante na defesa e preservação de um património comum de enorme valor que urge salvaguardar, para uso de gerações atuais e futuras. A caraterística evolutiva e viva da paisagem não pode permitir intrusões que ponham em causa a integridade e autenticidade do bem, tanto na área classificada como na de proteção.