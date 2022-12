Vice-presidente da Comissão justifica-se: elogios ao Qatar são “100% compatíveis” com a política de Bruxelas

Comissário grego Margaritis Schinas justificou presença no Mundial e elogios no decurso de uma visita a Doha. Plenário do Parlamento Europeu debate o ”Qatargate” e reforça pedido de reformas.

No olho do furacão, por causa de uma mensagem publicada no Twitter a elogiar os esforços do Qatar para reformar a sua legislação laboral durante a preparação do Mundial de futebol, o vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, responsável pela pasta da Promoção do Modo de Vida Europeu, veio esclarecer, esta terça-feira, que “todas” as suas declarações públicas sobre o emirado “reproduzem religiosa e escrupulosamente” a política do executivo comunitário.