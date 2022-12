Realizador japonês Hayao Miyazaki terá novo filme em 2023

Kimitachi wa do ikiru ka (Como é que vives, em tradução livre) será o título da longa-metragem, com estreia agendada para 14 de Julho no Japão.

O realizador japonês Hayao Miyazaki vai estrear em 2023 uma nova longa-metragem de animação, ao fim de uma década, anunciaram esta terça-feira os estúdios Ghibli e a distribuidora Toho. O filme intitula-se Kimitachi wa do ikiru ka (Como é que vives, em tradução livre) e chegará aos cinemas japoneses a 14 de Julho de 2023.

A longa-metragem inspira-se numa obra com o mesmo título, publicada em 1937 pelo autor de literatura para a infância Genzaburo Yoshino (1899-1981). Segundo a revista Variety, a narrativa é sobre um adolescente de 15 anos, numa viagem de amadurecimento espiritual, de descoberta da pobreza e do sentido da vida, com a ajuda do diário de um tio.

Sem revelar mais detalhes sobre a produção, os estúdios Ghibli publicaram um detalhe de uma ilustração do que aparenta ser um pássaro, assinada por Miyazaki. Este será o primeiro filme de Hayao Miyazaki em dez anos, depois de ter estreado As Asas do Vento (2013). Na altura, o cineasta anunciou que iria reformar-se, mas acabou por se dedicar a mais uma longa-metragem de animação.

Considerado um dos mais importantes criadores do cinema de animação, dentro e fora do Japão, Hayao Miyazaki está a poucos dias de celebrar 82 anos. Entre os seus filmes, distintivos pelo cruzamento entre fantasia e realidade, fortemente marcados pela espiritualidade, pela natureza e pela infância, estão O Meu Vizinho Totoro (1988), A Princesa Mononoke (1997), A Viagem de Chihiro (2001) – que lhe valeu um Óscar e um Urso de Ouro em Berlim –, O Castelo Andante (2004) e Ponyo à Beira-mar (2008).

É ainda autor de séries de televisão, como Conan, o Rapaz do Futuro, e manga (banda desenhada japonesa), como a série Nausicaa.

Hayao Miyazaki foi ainda um dos fundadores, juntamente com Isao Takahata (1935-2018), dos estúdios Ghibli, de onde saíram todas aquelas produções.