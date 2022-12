Perigo de inundações nas próximas horas em pelo menos seis distritos

A Protecção Civil alertou esta segunda-feira para nova possibilidade de inundações e aumento dos caudais dos rios nos distritos de Leiria, Setúbal, Lisboa, Évora, Santarém e Portalegre, que estarão em alerta laranja devido às previsões de chuva persistente e forte.

Num briefing à comunicação social para fazer um ponto de situação das ocorrências relacionadas com o mau tempo que está a afectar o país, o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), André Fernandes, precisou que o agravamento do quadro meteorológico naqueles seis distritos vai acontecer a partir da tarde desta segunda e até terça-feira.

Segundo André Fernandes, os distritos de Leiria, Setúbal, Lisboa, Évora, Santarém e Portalegre vão passar a alerta laranja (o segundo mais grave de uma escala de quatro) esta tarde.

A chuva forte e persistente será acompanhada de "fenómenos extremos de vento", afirmou o comandante nacional, avançando que haverá "um agravamento do vento com rajadas até 80 quilómetros por hora e localmente 120 quilómetros por hora na região sul na manhã de terça-feira".

André Fernandes disse também que a agitação marítima se mantém forte.

"São expectáveis os fenómenos de inundação nas áreas urbanas e aumento dos caudais, nomeadamente nas bacias da área metropolitana de Lisboa e das ribeiras do oeste", precisou.

Por sua vez, nos distritos de Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo, onde esta segunda-feira de manhã ocorreu um agravamento do estado do tempo, a situação vai melhorar e durante a tarde será analisada a possibilidade de desagravar o nível de alerta laranja.