Investigação teve início numa certidão extraída do processo que levou à acusação de 15 arguidos, entre eles um policia da PSP de Chaves, e que começaram a ser julgados em Setembro.

O Departamento de Investigação e Acção Penal do Porto (DIAP) está a investigar se há agentes da PSP a fazer mediação com as armas que os particulares entregam voluntariamente nas esquadras.