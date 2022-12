“A ética e a integridade” não são “verdadeiramente importantes” na UE, diz a Transparência Internacional

ONG diz que as suspeitas de subornos a eurodeputados para beneficiar o Qatar deve ser “aproveitado” para criar um organismo independente de supervisão do Parlamento Europeu e restantes instituições.

A detenção da eurodeputada e vice-presidente do Parlamento Europeu Eva Kaili, suspeita de envolvimento num alegado esquema de corrupção e de subornos do Governo do Qatar, tornou evidente a necessidade de um “reforma profunda” nas regras e nos mecanismos de supervisão e de controlo ético das instituições europeias e, especialmente, do Parlamento Europeu, diz a Transparência Internacional.