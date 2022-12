Eurodeputada detida por suspeita de subornos: defesa veemente dos direitos laborais no Qatar causou choque no PE

Naquele dia 21 de Novembro, em pleno hemiciclo do Parlamento Europeu (PE), o discurso da eurodeputada grega Eva Kaili, vice-presidente da assembleia, fez levantar muitas sobrancelhas e até chocou alguns dos presentes. Debatiam-se os problemas de direitos humanos no Qatar, organizador do Mundial de futebol, quando Kaili se lançou num discurso “extraordinário” sobre as grandes mudanças em matéria de direitos laborais levadas a cabo pelo Governo qatari: “Reformas que inspiram o mundo árabe.”