Há electrodomésticos a aumentar a conta da luz de casa — mesmo quando desligados

Máquinas de café, aparelhos de televisão, máquinas de lavar roupa. Praticamente todos os aparelhos e dispositivos electrónicos que tem ligados em casa estão a utilizar alguma electricidade — e a aumentar a sua conta de luz. Inclusive quando não estão a ser utilizados ou até supostamente desligados.

O problema é conhecido como standby, e está a piorar à medida que as pessoas adquirem mais aparelhos, que há mais equipamentos eléctricos e um número crescente de aparelhos ficam "inteligentes" ou ligados à Internet.

Já não é invulgar uma casa ter dezenas de aparelhos ligados em qualquer altura — desde um microondas com um relógio digital até uma lâmpada inteligente sincronizada com uma aplicação no seu telefone — e o consumo colectivo de electricidade de todos estes aparelhos em modo de baixo consumo energético não é trivial.

Contudo, quantificar o gasto em standby pode ser complicado. "Não há uma estimativa geralmente acordada para a fracção de electricidade residencial consumida em modo de espera", diz Alan Meier, um cientista sénior da Divisão de Tecnologia de Construção e Sistemas Urbanos do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, na Califórnia, EUA. "Isto porque não existe uma definição acordada e nenhum conjunto abrangente de medições de campo."

O "palpite" de Meier aponta para que a espera constitua "5 a 10% da utilização de electricidade numa casa média", embora alerte para o facto de que "só vai crescer com o tempo".

Outros estimam que a percentagem pode ser ainda mais elevada. Ram Narayanamurthy, gestor do Programa de Tecnologias Emergentes do Departamento de Energia dos EUA, fixa o consumo de energia em standby na sua própria casa em cerca de 20% da electricidade anual. A sua definição de energia standby sobrepõe-se ao que outros no terreno atribuem à energia em espera, incluindo routers, modems e assistentes de voz.

"Essa utilização de energia de base é algo de que muitas pessoas não estão conscientes", diz Narayanamurthy, "e é algo que estamos a tentar compreender melhor e concentrar-nos melhor na forma como podemos abordá-la".

Poupar dinheiro a ajudar o ambiente

Uma razão é ajudar os consumidores a poupar dinheiro numa altura em que muitos estão a verificar pequenas alterações nas suas contas de energia. Outra é ajudar a combater as alterações climáticas.

De acordo com o Global Status Report for Buildings and Construction, divulgado em Novembro durante a COP27 no Egipto, em 2021, o sector da construção representava cerca de 37% das emissões globais de dióxido de carbono. E parte do impulso para descarbonizar edifícios passa pela necessidade de encontrar formas de reduzir a utilização de energia, diz Narayanamurthy.

Individualmente, a maioria dos aparelhos não está a utilizar muita energia em modo de espera: numa casa, o nível médio de standby de qualquer aparelho é provavelmente de 3 watts ou menos, com muitos aparelhos a entrarem em cerca de 1 watt ou menos. Isto de acordo com uma revisão da literatura publicada e medições directamente conduzidas por cientistas, este ano no Laboratório Nacional Lawrence Berkeley. Os aparelhos e equipamentos domésticos de baixo consumo incluem tudo, desde purificadores de ar até carregadores de telemóveis, ventiladores e televisores.

Entretanto, muitos dos aparelhos ou ferramentas com os níveis médios de potência de reserva mais elevados actualmente são infra-estruturas críticas que não se podem desligar por razões funcionais ou de segurança, desde sistemas de segurança até aquecedores de água.

Para certos artigos construídos com um interruptor mecânico de ligar/desligar, tais como alguns ventiladores, chaleiras ou computadores portáteis, a potência em espera pode ser reduzida até zero. Para muitos dispositivos mais antigos, contudo, a potência máxima de standby pode por vezes ser cinco ou dez vezes superior à média.

Também pode haver consumos muito diferentes em standby, dependendo do tipo de produto. Como acontece nos jogos de vídeo. Vários dispositivos Xbox, excluindo os modelos originais e 360, têm níveis de standby a partir de 8,6 watts, enquanto os sistemas Nintendo e Playstation têm níveis de standby mais baixos que vão desde menos de 1 watt a 5,7 watts.

Complicando ainda mais as coisas, não há uma maneira simples de dizer qual é o poder de standby de um dispositivo só de olhar para ele. "Essa é uma das partes frustrantes — pode estar a pensar que é zero, mas pode ainda estar a consumir energia", diz Meier. Em aparelhos mais recentes, os visores digitais ou as luzes podem ser pistas de que a potência de espera não é zero, acrescenta, "mas, em geral, não há maneira de dizer isso sem medir".

Lidar com o desperdício energético

Os fabricantes já tiveram de resolver esta questão uma vez. Nos anos 80 e 90 do século passado, uma caixa de cabo ou um STB utilizava uma média de 11 watts constantemente, com alguns modelos a utilizarem até cerca de 25 watts.

Os gravadores de vídeo utilizavam uma média de 6 watts, com alguns modelos a utilizarem até cerca de 13 watts, e alguns leitores de DVD tinham uma média de 4,2 watts, com um máximo de 12 watts. Estes elevados níveis de standby resultaram em grande parte da ineficiência dos carregadores e do desperdício de energia.

"As pessoas diziam-me sempre que o seu gato adorava dormir sobre a box [da TV por cabo] porque estava tão quente", lembra Jennifer Amann, uma investigadora sénior do Conselho Americano para uma Economia Energética-Eficiente. "Qualquer coisa que esteja quente é sinal de que está a consumir energia."

Estes dispositivos tinham normalmente dois agulhões, ou dentes, e eram tão bons a sugar energia enquanto os seus proprietários dormiam que por vezes eram referidos como vampiros. "É uma bela metáfora — um vampiro constantemente a sugar electricidade", diz Meier.

Desde então, observa Meier, "houve um progresso extraordinário" que começou com os governos a implementarem programas obrigatórios e voluntários concebidos para incentivar os fabricantes a reduzir os níveis de espera.

Nos EUA, por exemplo, o programa governamental Energy Star começou a incluir a energia gasta em standby na sua classificação e testes de alguns bens de consumo, um movimento que, segundo Amann, ajudou a reduzir as cargas de equipamento electrónico e de escritório em modo de espera. Entretanto, a Coreia do Sul e os países da União Europeia começaram a exigir níveis de standby mais baixos para certos produtos.

Desligar não é solução

Todas estas iniciativas "mudaram de facto a natureza destas cargas para não serem demasiado más individualmente", diz Wyatt Merrill, um gestor de tecnologia que trabalha em tecnologias emergentes no Departamento de Energia dos Estados Unidos.

Depois, a natureza do problema mudou. Agora, é "impulsionado principalmente pelo facto de termos muito mais cargas de fichas do que tínhamos há 20 anos", diz Merrill. "O novo desafio é como coordenar entre todas estas diferentes cargas e pensar nelas colectivamente."

Se estiver curioso sobre a pegada da energia gasta em standby na sua própria casa, "a primeira coisa que faria não seria olhar tanto para os aparelhos, mas tentar olhar para o consumo de electricidade e para o seu contador inteligente e descobrir o que se passa às três da manhã", recomenda Meier. Isto dar-vos-á provavelmente uma sensação do nível mais baixo de consumo contínuo de energia num dia, alguns dos quais estarão em standby.

Se não tiver um contador inteligente, os medidores de potência portátil — disponíveis online ou em lojas de hardware — podem medir os níveis de espera. Primeiro, liga-se o medidor a uma tomada e depois liga-se o dispositivo ao medidor; um ecrã no medidor mostra o consumo de energia.

Uma forma simples de eliminar a potência de espera de um aparelho é desligá-lo completamente da tomada. Mas os peritos não o recomendam para dispositivos que são utilizados regularmente ou onde a desconexão pode representar um risco de segurança. Meier sugere que se comece com aparelhos sazonais, tais como cortadores de relva e aparelhos de ar condicionado.

Outros possíveis candidatos para desligar a ficha: pequenos aparelhos de cozinha, especialmente quando se está de férias; televisores ou caixas de cabo em quartos de hóspedes; e quaisquer aparelhos que sejam, neste momento, mais inovadores do que úteis.

Estas pequenas alterações podem ajudar. Mas, a longo prazo, desatar a tirar fichas das tomadas não é uma boa solução. "Estas coisas precisam de ser totalmente autónomas e fazer as coisas sem qualquer intervenção para que o utilizador tenha poupança [de energia] a longo prazo", conclui Merill.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução: Carla B. Ribeiro