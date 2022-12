Morreu Manuel Göttsching, o homem do krautrock que continua a inspirar a música de dança

Foi já no início do mês, no passado dia 4, que morreu o músico alemão Manuel Göttsching. A sua morte, aos 70 anos, só foi porém tornada pública esta segunda-feira, e confirmada no seu site oficial. Figura importante do krautrock, foi o cabecilha dos Ash Ra Tempel e dos Ashra, e ainda teve uma seminal carreira a solo. Era um guitarrista exímio, mas talvez o seu maior contributo tenha sido a forma como usou sintetizadores e sequenciadores, por exemplo no disco E2-E4 (1984), proto-tecno que foi dançado em várias pistas, influenciando inúmeras gerações.