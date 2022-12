Festival SonicBlast vai levar Off!, Eyehategod e Earthless a Caminha

O festival SonicBlast vai regressar à praia da Duna dos Caldeirões, em Vila Praia de Âncora, no concelho de Caminha, entre 10 e 12 de Agosto, com um cartaz que inclui Off!, Eyehategod e Earthless, anunciou esta segunda-feira a organização.

Em comunicado, a organização do festival revelou os primeiros 19 nomes do alinhamento da 11.ª edição do SonicBlast, que incluem ainda Acid King, Kadavar, A Place to Bury Strangers, Church of Misery, Elder, Naxatras, Death Valley Girls, Mondo Generator, Frankie and the Witch Fingers, Black Rainbows, Weedpecker, Monarch, Spirit Mother, Acid Mammoth, El Alter del Holocausto e Kannan.

O comunicado da organização, a cargo da Garboyl Lives, destaca a estreia em Portugal de Off!, um "supergrupo" do punk, que tem como membros o ex-Black Flag e Circle Jerks Keith Morris, Dimitri Coats, de Burning Brides, e, desde 2021, o baixista Autry Fulbright II, de ... And You Will Know Us By The Trail of the Dead, e o baterista Justin Brown, que tocou com Thundercat, Herbie Hancock e Ambrose Akinmusire.

"Depois do sucesso que foi a décima e primeira edição a acontecer num novo recinto na Praia da Duna dos Caldeirões, foi renovada a parceria com a junta de freguesia de Âncora e a Câmara Municipal de Caminha para a realização da 11.ª edição do SonicBlast Fest no mesmo local", pode ler-se no comunicado.

Os bilhetes para o festival do próximo ano já estão à venda, por um preço de 75 euros, até 31 de Janeiro, aumentando em 10 euros a partir do dia seguinte.