Preparem-se que as guitarras estão a chegar: a 10.ª edição do regressado Sonic Blast

Nascido em Moledo do Minho e tornado vivíssimo viveiro rock em várias das suas vertentes mais marginais (o psych, o stoner, o doom), o festival regressa após a pandemia em novo local, em Âncora, mas com o espírito de sempre: gente dos quatro cantos do mundo reunida para ver Electric Wizard, Orange Goblin, Pentagram ou Mdou Moctar.