Jonathan, o animal mais velho do mundo, fez 190 anos

A tartaruga-gigante-das-seychelles com dois recordes do Guinness celebrou os seus 190 anos com um festival de três dias.

O animal mais velho do mundo acabou de celebrar o seu 190º aniversário no primeiro fim-de-semana deste mês, com direito a festival de três dias e um bolo de salada.

Jonathan, a tartaruga-gigante-das-seychelles, era já adulto quando foi trazido, em 1882, para a ilha britânica de Santa Helena. Não se sabe ao certo a sua idade. Visto que esta espécie de tartaruga só atinge a maturação total aos 50 anos, estima-se que Jonathan tenha nascido por volta de 1832, ou até antes, o que o torna mais velho do que invenções como o telefone (1876), a fotografia (1838) e a lâmpada (1879).

Com dois recordes do Guinness e estatuto de tesouro nacional de Santa Helena, Jonathan é o animal terrestre mais velho actualmente vivo e a tartaruga mais velha que alguma vez existiu. A tartaruga é ainda o rosto da moeda de 5 centavos da ilha.

A festa de aniversário de Jonathan decorreu durante os dias 2, 3 e 4 de Dezembro na Plantation House, a residência oficial do governador de Santa Helena. Contou com exposição de cartazes, um mercado ao ar livre aberto ao público, música ao vivo e um bolo de aniversário feito com as frutas e legumes favoritos da tartaruga gigante – entre os quais couve, pepino, cenoura e maçã.

"Jonathan é hoje presenteado com o seu bolo de 190º aniversário na Plantation House. Entregue pelo maravilhoso pessoal da Plantation que cuida dele no dia-a-dia", pode ler-se na publicação do Twitter do gabinete oficial de turismo de Santa Helena.

Como tem sido a vida de Jonathan?

Nos jardins da residência do governador, a tartaruga gigante viveu durante mais de 30 governos na ilha, duas Guerras Mundiais e a ascensão e queda da União Soviética.

Em 1991, Jonathan conseguiu sair de uma fase difícil – em que os seus cuidadores o descreviam como particularmente irritável, por se sentir sozinho – após conhecer Frederica, outra tartaruga da mesma espécie com quem desenvolveu uma relação de quase três décadas. Contudo, apesar de acasalarem, as duas tartarugas nunca reproduziram – um mistério que foi resolvido 26 anos depois, quando se descobriu que Frederica também era macho.

“[Jonathan] é visto frequentemente a acasalar com a Emma e, às vezes, com o Fred – animais não são, muitas vezes, sensíveis ao género”, disse Joe Hollins, veterinário e um dos cuidadores de Jonathan, ao Guinness no início deste ano.

Actualmente, o animal mais velho do mundo está na idade da reforma, mas não vive a passo de tartaruga. Apesar de cego e sem olfacto, Jonathan é saudável, energético, e passeia livremente pelos jardins da Plantation House, na companhia de outras três tartarugas gigantes: Emma, Fred e David. É possível visitá-lo, mas com algumas restrições, para evitar que o animal entre em estado de stress.

