Sexta na TV: Capote, Villaret, um Pinóquio sombrio e Lara em transição

CINEMA

Capote

TVCine Emotion, 21h45

Um dos papéis icónicos de Philip Seymour Hoffman, pelo qual venceu o Óscar de melhor actor, num filme realizado por Bennett Miller. Em 1959, Truman Capote, o autor de Breakfast at Tiffany’s, lê um artigo sobre o homicídio de quatro membros de uma família do Kansas. A história prende-lhe a atenção e convence a revista New Yorker a deixá-lo fazer a reportagem, viajando para o Kansas para acompanhar a investigação.

Os homicidas – Perry Smith e Dick Hickock – são julgados e condenados à morte e Capote visita-os na prisão. À medida que os vai conhecendo, descobre que aquilo que inicialmente tinha sido pensado como um artigo de revista cresceu e deu lugar a um potencial livro – uma obra que virá a marcar a literatura moderna.

Girl: O Sonho de Lara

RTP2, 22h57

Aos 15 anos, Lara sonha tornar-se bailarina clássica. A grande oportunidade surge quando é aceite numa prestigiada escola de dança. Mas o seu caminho é atravessado por obstáculos que vão para além da disciplina rígida. Lara debate-se com as limitações físicas decorrentes de ter nascido num corpo masculino e de estar a passar pelo penoso processo de terapia hormonal necessário à sua transição de género.

Realizado por Lukas Dhont, naquela que é a sua estreia atrás das câmaras, o filme segue um argumento de Angelo Tijssens e baseia-se numa história verídica. O protagonismo está entregue ao estreante Victor Polster, vencedor do prémio de melhor actor no Queer Lisboa e também em Cannes, onde Girl: O Sonho de Lara conquistou ainda os prémios Caméra d’Or e Queer Palm.

Pinóquio

Netflix, streaming

Guillermo del Toro e Mark Gustafson co-realizam esta nova e sombria versão, em animação stop-motion, do clássico infantil criado por Carlo Collodi, acerca do boneco de madeira que queria ser um menino a sério e do seu “pai”, o velho Gepeto, que ansiava ter um filho. Ewan McGregor, David Bradley, Gregory Mann, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, Christoph Waltz e Tilda Swinton emprestam as vozes às personagens.

Emancipation

Apple TV+, streaming

O primeiro filme protagonizado por Will Smith desde o infame estalo que deu a Chris Rock na gala dos Óscares – de onde saiu com a estatueta de melhor actor, pela prestação em King Richard: Para Além do Jogo – é este thriller histórico de Antoine Fuqua, com argumento de Bill Collage, inspirado na jornada real de um escravo em fuga no Louisiana dos anos 1860.

DOCUMENTÁRIOS

João Villaret - O Domador da Voz

RTP2, 11h17

Homenagem ao legado do actor, encenador e declamador cuja voz está entre as mais marcantes e reconhecíveis da cultura portuguesa. Escrito por Inês Aragão Pires, realizado por Ricardo Espírito Santo e narrado por Carlos Paulo, Ana Lúcia Palminha, Pedro Lamares, o documentário colige testemunhos de quem conviveu com João Villaret, sejam familiares, amigos ou colegas como Eunice Muñoz, Ruy de Carvalho, Carmen Dolores, Filipe La Féria, João Mota, João Baião ou Fernanda Montenegro.

América Central Selvagem com Nigel Marven

Odisseia, 21h41

Araras vermelhas, macacos uivadores, tartarugas brancas, preguiças, porcos-espinhos tropicais... São às centenas e de todas as cores e feitios as espécies de aves, borboletas, serpentes e mamíferos que espreitam entre bosques, praias e parques nacionais da América Central. Com Nigel Marven como anfitrião, esta série documental dá a conhecer a fauna selvagem – lado a lado com maravilhas naturais e pontos de interesse patrimonial – de três países: Costa Rica, Guatemala e Panamá. Vai a um por episódio, para ver semanalmente.

DESPORTO

Futebol: Croácia x Brasil

TVI, 14h50

Futebol: Argentina x Países Baixos

RTP1, 18h51

Directo. Os quartos-de-final do Mundial 2022 começam hoje a disputar-se no Qatar. O primeiro jogo opõe as selecções da Croácia e do Brasil, que eliminaram, respectivamente, o Japão e a Coreia do Sul. Depois, entra em campo a Argentina, que tirou a Austrália da competição, pronta a medir forças com os Países Baixos, que arredaram os EUA.