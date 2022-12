Podcast Poder Público: A casca de banana de Montenegro

Esta quarta-feira, Helena Pereira, São José Almeida, Sofia Rodrigues e Sónia Sapage analisam os destaques da semana política.

Há pelo menos dois temas que se impõem: a eutanásia foi finalmente aprovada em sede de comissão parlamentar e houve cinco detenções no âmbito de uma investigação à derrapagem orçamental nas obras do Hospital Militar de Belém.

O PSD fez uma tentativa de adiar novamente a votação da eutanásia — uma lei já antes aprovada e vetada por Marcelo Rebelo de Sousa —, depois de entregar uma proposta para referendar a questão. O que mudou no PSD desde a última quarta-feira, quando quase se votou a nova lei e Luís Montenegro não tirou este "coelho" do referendo da cartola?

Neste episódio do Poder Público, fala-se também sobre as implicações da Operação Tempestade Perfeita, a operação policial que pretende investigar a apurar a prática de crimes de corrupção activa e passiva, peculato, participação económica em negócio, abuso de poder e branqueamento de capitais no âmbito da derrapagem orçamental nas obras de adaptação do Hospital Militar de Belém, que foi transformado em centro covid-19 durante a pandemia. Houve cinco detidos, entre eles um alto funcionário (já reformado) do Ministério da Defesa. Como fica o ministro João Cravinho depois de um caso destes?

Embora Alberto Coelho seja próximo do CDS, o caso já está a servir para atacar o Governo de António Costa.

