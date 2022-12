Quarta na TV: Guardiões da Água, uma Casa Flutuante e Ruah atrás das câmaras

CINEMA

Olhos Grandes

AMC, 15h50

A tímida Margaret (Amy Adams) exprime-se através de pinturas de crianças com olhos grandes. Em 1955, casa-se com um homem ambicioso (Christoph Waltz) que, ao perceber o potencial dela, decide vender os quadros como se fossem seus. Torna-se um dos mais requisitados artistas do mundo… Até ela contar a verdade. Com realização de Tim Burton e argumento de Scott Alexander e Larry Karaszewski, o filme inspira-se numa história real.

Snu

Nos Studios, 17h55

Patrícia Sequeira filma a história da polémica relação entre Ebba Merete Seidenfaden (interpretada por Inês Castel-Branco), a dinamarquesa que veio para Portugal, ficou conhecida como Snu Abecassis e fundou as Publicações Dom Quixote, e Francisco Sá Carneiro (Pedro Almendra), fundador do PPD-PSD e, por 11 meses, primeiro-ministro de Portugal. Conheceram-se em 1976, ambos casados com outras pessoas, e morreram em 1980, quando o avião em que seguiam se despenhou em Camarate.

Os Vivos, o Morto e o Peixe Frito

RTP1, 21h09

Estreia. “Um jogo de futebol, uma família e um morto numa tarde em que tudo pode acontecer”. Assim se apresenta, numa frase, o telefilme realizado por Daniela Ruah a partir da obra de Ondjaki. A acção passa-se em Torres Vedras, em torno do jogo de futebol entre Portugal e Angola no Mundial de 2006.

Igor Regalla, Soraia Tavares, Daniel Martinho, Mina Andala, Matamba Joaquim, Mauro Hermínio, Dinarte de Freitas, Nora Carvalho e Cheila Lima compõem o elenco. Os Vivos, o Morto e o Peixe Frito é mais um produto do projecto Contado por Mulheres, uma parceria da Ukbar Filmes e da RTP que entregou dez histórias lusófonas a outras tantas estreantes na realização.

SÉRIE

Casa Flutuante

TVCine Edition, 22h

Estreia da versão em minissérie do filme de José Nascimento. É a história de Araci, mulher indígena da Amazónia que, depois de uma tragédia às mãos de fazendeiros, vem viver para Mértola com o marido e a neta, onde procura manter os rituais e valores das suas raízes. Rodada entre os dois países e co-escrita por Nascimento e Ana Pissarra, Casa Flutuante tem banda sonora de Flak e é interpretada por Carolina Virguez, Inês Pires Tavares, Bernardo Mayer, Carla Maciel e Vítor Norte.

DOCUMENTÁRIOS

Maria Gabriela Llansol - Um Olhar Intenso Pode Incendiar o Texto

RTP2, 11h11

Escrito por Fernando Luís Sampaio e dirigido por Abílio Leitão, é dedicado àquela que Eduardo Lourenço apontou como “o próximo grande mito literário português”. Imagens de arquivo e leituras de textos combinam-se com testemunhos de pessoas próximas, especialistas e ensaístas sobre a singularidade e o alcance da autora de Um Falcão no Punho, Contos do Mal Errante, Um Beijo Dado Mais Tarde ou Amigo e Amiga. Apoiado no espólio do Espaço Llansol, o documentário foi “construído como se de uma peça de teatro se tratasse”, descreve a RTP.

Viagem pelo Pacífico com Sam Neill

Odisseia, 19h56

Primeiro de seis episódios em que o actor Sam Neill vai do Taiti ao Havai, com passagem por Nova Zelândia, Austrália, Antárctida ou Alasca, à medida que refaz as viagens do capitão James Cook, o famoso navegador e explorador do século XVIII.

Guardiões da Água

RTP2, 20h35

Estreia. Sejam políticos, pescadores, médicos, surfistas, pescadores ou empresários, todos os protagonistas desta série documental têm em comum o sentido activista orientado para a protecção dos recursos hídricos. São retratados os seus esforços para lembrar o valor da água, alertar para o impacto da sua escassez e também encontrar soluções. Guardiões da Água flui em quatro episódios falados em vários idiomas e rodados da Polinésia Francesa aos Himalaias.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Vítor Gonçalves entrevista Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD, no momento em que o partido acaba de anunciar uma proposta de referendo sobre a despenalização da eutanásia. As críticas ao Orçamento do Estado e a relação com Marcelo Rebelo de Sousa são outros temas em cima da mesa.