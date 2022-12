Tripulantes de cabina admitem mais greves na TAP

A greve de tripulantes de cabina da TAP marcada para esta quinta e sexta-feira pode ser apenas a primeira de mais paralisações.

Questionado pelo PÚBLICO sobre a hipótese de uma nova greve no curto prazo, uma vez que se mantêm os diferendos com a empresa, o presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), Ricardo Penarroias, afirmou que “tudo leva a crer que sim”. “Não só a manutenção da greve desta semana, como a marcação de outras greves no futuro”, acrescentou.

“Estamos convictos que a razão está do lado dos tripulantes”, destacou este dirigente sindical, afirmando que “todas as reivindicações estão por cumprir e não nos podemos manter nesta situação”. “Neste momento a insatisfação aumentou e com a insatisfação é natural que venham novas exigências”, sublinhou Ricardo Penarroias. “Lamentamos o transtorno que podemos estar a causar, sobretudo aos passageiros, mas estamos a lutar pelos nossos direitos”, rematou o presidente do SNPVAC. Os tripulantes de cabina da TAP estão esta manhã reunidos na sequência de uma assembleia geral convocada pelo SNPVAC.

Do lado da TAP, a empresa colocou uma comunicação no seu site onde refere que o aviso de greve do SNPVAC veio confirmar “o cenário mais difícil e a total inflexibilidade do sindicato para negociar uma solução que não prejudique os clientes, a empresa e o povo português”.

A transportadora aérea optou por cancelar 360 voos programados para os dois dias da greve, para evitar que clientes com voos reservados fossem “afectados pela incerteza de que o seu voo, devido à greve da tripulação, terá ou não lugar”. Os passageiros afectados serão notificados dos cancelamentos, com a apresentação, diz a TAP, de alternativas aos voos programados.

Esta segunda-feira, o tribunal arbitral definiu os serviços mínimos a cumprir nos dois dias de greve, garantindo voos para Açores (Ponta Delgada e Terceira), Madeira, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Bélgica, França, Luxemburgo, Reino Unido, Alemanha e Suíça.

Segundo o acórdão, “deverão ser assegurados os demais serviços necessários a estes voos”, como assistências, reservas e serviços on call. O tribunal, presidido por Luís Menezes Leitão, tomou esta decisão devido a questões como a duração da greve, a quadra natalícia, que “implica grande crescimento da procura por transporte aéreo”, o facto de poder haver aglomeração nos aeroportos e disso poder ter implicações na “segurança das pessoas e bens que transportam”, o isolamento dos Açores e da Madeira e os trabalhadores que estão no estrangeiro, além da comunidade emigrante.

Sobre este último aspecto, o acórdão do tribunal fala da existência de voos cheios, e de “dificuldades em arranjar alternativas de voo para se reunirem com os seus familiares”.