Segunda na TV: um chalé para Stone e Koreeda, com a Europa iluminada

CINEMA

Platoon - Os Bravos do Pelotão

Fox Movies, 19h17

Oliver Stone usou a sua experiência como veterano do Vietname para criar um dos filmes mais realistas alguma vez feitos sobre o tema. Bombardeando o espectador com detalhes visuais e sonoros, passou para a tela o calor, a humidade, os insectos da selva – e, acima de tudo, o medo.

A luta entre o bem e o mal é personificada por dois sargentos, Barnes (Tom Berenger) e Elias (Willem Dafoe), entre os quais o soldado Chris (Charlie Sheen) se sente encurralado. O filme ganhou quatro dos oito Óscares para que foi nomeado, incluindo melhor filme e realizador.

Cast Away - O Náufrago

AMC, 23h09

Robert Zemeckis realiza esta história de sobrevivência, segundo um argumento de William Broyles Jr., a partir de uma ideia original de Tom Hanks, que o protagoniza. Num papel nomeado para o Óscar, dá vida a Chuck Noland, que vive numa azáfama enquanto engenheiro de sistemas da FedEx. Numa viagem, sofre um acidente de aviação que o deixa sozinho numa ilha. Longe da civilização, sem comida, água ou abrigo, terá de subsistir e lidar com o extremo isolamento.

Shoplifters: Uma Família de Pequenos Ladrões

RTP2, 23h36

Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes e nomeado para o Óscar de melhor filme internacional, é um drama sobre a importância dos afectos, com assinatura do aclamado cineasta japonês Hirokazu Koreeda.

Osamu e Nobuyo são um casal muito pobre. Para sobreviverem e sustentarem a família, recorrem a pequenos furtos em lojas e supermercados. Um dia, Osamu encontra Yuri, uma menina perdida no meio da cidade, que se percebe ter sido vítima de negligência. Apesar da carência em que vive, a família resolve acolher a criança em sua casa e assegurar-se de que fica bem.

A Balada de Adam Henry

AXN Movies, 1h11

Richard Eyre dirige esta adaptação do livro de Ian McEwan, em que Emma Thompson encarna uma juíza que tem em mãos o caso de um adolescente com leucemia que, por motivos religiosos, se recusa a receber uma transfusão – isto ao mesmo tempo que enfrenta o desmoronar do seu próprio casamento.

MAGAZINE

Visita Guiada

RTP2, 22h46

No episódio de hoje, Paula Moura Pinheiro dirige-se ao Palácio Biester, em Sintra, ao encontro das investigadoras Ana Gomes e Denise Pereira. Localizado na Estrada da Pena, com vista para o Castelo dos Mouros, tem uma história que remonta aos finais do século XIX e foi edificado segundo projecto do arquitecto José Luiz Monteiro.

Exuberante e ricamente decorado pelos abastados Biester, que o mandaram construir na serra como chalé de veraneio, o edifício até já foi cenário de cinema: ali foi filmada parte de A Nona Porta de Roman Polanski.

DOCUMENTÁRIOS

Lendas das Profundezas Marinhas

Odisseia, 18h31

Jacques Cousteau não era o único explorador da família e inspirou os seus netos a seguir os seus passos mundo afora – ou, neste caso, mar adentro. Esta é uma série documental que, em quatro episódios (metade para ver hoje; a outra, daqui a uma semana), acompanha os irmãos Céline e Fabien Cousteau nas suas aventuras para explorarem e darem a conhecer alguns dos mistérios dos oceanos profundos.

The Gig Is Up

TVCine Edition, 20h25

Realizado por Shannon Walsh, incide sobre a chamada gig economy (ou economia dos biscates) e é revelador da vulnerabilidade e precariedade de quem está na base deste tipo de plataformas, seja a transportar passageiros, a fazer entregas ou noutras tarefas.

A investigação, feita em vários pontos do globo, procura mostrar os custos reais (e humanos) deste negócio de milhões. A atracção inicial, assente em promessas de independência e horários flexíveis, não tarda a traduzir-se em instabilidade, dependência de algoritmos e críticas, e até perigos para a integridade física.

Europa Vista de Cima

National Geographic, 22h10

O Natal ilumina este capítulo especial. Dedicada a exibir imagens aéreas de vários países europeus, normalmente à razão de um destino por episódio, aqui a série foca-se nas luzes, tradições e decorações avistadas do céu, seja um comboio luminoso no litoral de Inglaterra, fogo-de-artifício nos Alpes ou um rebanho de renas na Finlândia.