O que é a harmonização facial?

Coloque essa pergunta no Google e obtém, pelo menos, uns 10.000 resultados. E muitas fotografias, algumas nada harmoniosas.

A harmonização é um conceito que surgiu por uma necessidade do mercado de juntar num ‘chavão’, que venda, diversos procedimentos estéticos. Em vez de nos dizerem que vamos colocar um pouco de toxina botulínica entre as sobrancelhas para tirar o ar zangado, fazer um peeling para melhorar a qualidade da pele e colocar uns fios de PDO (polidioxanona) para melhorar o contorno do rosto, usa-se a designação “harmonização facial”, que é mais apelativa. Daqui partimos para duas questões: se é desejável a dita harmonização e a quem se está a recorrer para fazer estes procedimentos.