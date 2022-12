Rejuvenescer em cinco dias no Longevity Health and Wellness Hotel

Num dia ficamos a saber tanta coisa sobre nós, que nos espanta como é que nos olhamos ao espelho e parecemos saudáveis. Após as análises ao sangue, a avaliação cardiovascular e aos metais pesados, ficamos a saber que falta vitamina C, B16, que o alumínio está alto, que temos de ter atenção ao iodo (por causa da tiróide), à pressão alta e ao colesterol. Face ao retrato, a médica Joana Santos, especialista em medicina integrativa, traça um plano para os próximos dias: exercício, alimentação saudável e alguns tratamentos na clínica Longevity Health and Wellness Hotel.