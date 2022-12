Todos nós somos compostos de mudança

A revista Ímpar sai com o PÚBLICO neste domingo, dia 4 de Dezembro.

Quando começámos a desenhar esta Ímpar, pensámos no óbvio — “ano novo, vida nova”. É sempre uma intenção, um desejo, uma vontade, mas, na maior parte das vezes, não temos coragem para dar o passo da mudança. É disso que nos falam os que tiveram essa necessidade e/ou coragem — mas também esse privilégio, porque para mudar é preciso ter bases seguras, garantem Diana Pereira, Inês de Medeiros, Mário Rolando, Rui Maria Pêgo e Vasco Pereira Coutinho. Inês de Medeiros propõe mesmo que o Estado apoie quem precise de mudar. Também Raquel Janeiro e Miguel Mimoso largaram os seus trabalhos para se tornarem o casal Explorerssaurus, com mais de um milhão de seguidores.

E a mudança não se faz só a nível profissional: em termos pessoais podemos evitar as crenças que nos limitam e reinventarmo-nos, largarmos o menos bom. A jornalista norte-americana Melinda Wenner Moyer, a psicóloga britânica Sophie Mort e a health coach Ana Rita Faria dão-nos muitas pistas.

A nível físico podemos mudar o nosso rosto, o nosso corpo, e por isso fomos falar com especialistas em medicina estética. Mas, não só, também entrevistámos Peter Philips, o director de imagem da Dior, que nos fala sobre como ser belos, tendo em conta preocupações ambientais. Visitámos ainda hotéis e resorts que estão centrados na nossa saúde e no nosso bem-estar, para, no final da estada, sermos sempre pessoas melhores e trazermos connosco algumas novas rotinas. Se não conseguirmos, há sempre uma aplicação que nos pode ajudar!

Necessariamente, a mudança passa também pelas nossas casas. Desta vez, trazemos a experiência da francesa La Redoute, que foi obrigada a reinventar-se para sobreviver. Mais centrados na nossa cozinha temos ainda propostas para reaproveitarmos as sobras das festas. E, se formos a casa de amigos, a proposta é levar uma magnum.

Por fim, os colunistas que acompanha semanalmente no site Ímpar chegam ao papel com as suas crónicas e opiniões sobre mudança e reinvenção.

Votos de boas mudanças!