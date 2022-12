Gorée, a ilha da “dignidade” que conta a história dos escravos

Se o calor abrasador e o solo árido nalgumas regiões do país fazem lembrar o faroeste, Dacar, a capital e maior cidade do Senegal, contrasta com todos os outros locais. As ruas, ladeadas por prédios altos e escuros, estão cheias de gente e os autocarros brancos circulam pelo trânsito caótico completamente lotados — há até quem apanhe boleia pendurado na traseira do veículo. É a partir do porto marítimo de Dacar, o maior porto africano, que parte o ferry boat em direcção à ilha de Gorée.