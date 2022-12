Rentabilidade dos Certificados de Aforro sobe para 2,842% em Dezembro e “rouba” depósitos aos bancos

Há um aumento muito expressivo de novas subscrições de Certificados de Aforro (CA), que deverá ser ainda maior no corrente mês de Dezembro, devido à subida da taxa de remuneração base para 2,842%, e ao facto de muitos portugueses canalizarem parte do subsídio de Natal para poupança a prazo. Nos balcões dos CTT é visível o aumento de clientes para abrir conta ou para realizar novas subscrições, que também podem ser feitas pela Internet, no caso de quem já tem conta aberta no IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública.