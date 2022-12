O que é e como funciona o Passe Cultural de Lisboa

O que é o Passe Cultura?

A possibilidade de os lisboetas terem acesso gratuito a monumentos, museus, teatros, cinema, salas de ensaio e residências artísticas, bibliotecas e arquivos (estes já de acesso livre) geridos pela Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) e pela Direcção Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa (CML).

Destina-se a todos os moradores em Lisboa?

Não. Destina-se a jovens até aos 23 anos e maiores de 65 (inclusive).

De quem partiu a iniciativa?

Do actual executivo da CML. A iniciativa faz parte das medidas de combate à inflação e de apoio às famílias e é válida até 30 Junho de 2023. A proposta foi aprovada na Assembleia Municipal de Lisboa por unanimidade.

O que é preciso fazer para assistir a um espectáculo ou visitar um museu?

Não existe um passe físico. Tem de se deslocar à bilheteira do espaço que pretende visitar e apresentar um documento de identificação pessoal válido (cartão do cidadão ou passaporte) e um documento que prove que mora em Lisboa (uma factura com nome a morada, por exemplo). A iniciativa não contempla a possibilidade de adquirir bilhetes através de plataformas de venda electrónica.

Todos os eventos agendados estão incluídos?

Não. Os espectáculos realizados em regime de acolhimento ou produzidos/apresentados em parceria com outras entidades, bem como as actividades paralelas sujeitas a um valor de inscrição (visitas guiadas, oficinas dos serviços educativos, workshops, seminários e acções de formação) não estão abrangidas por esta medida.

Quantos espaços culturais estão incluídos na iniciativa?

No total são 47. Os principais são os seguintes: Teatro Luís de Camões; São Luiz Teatro Municipal; Teatro do Bairro Alto; Castelo de São Jorge; Cinema São Jorge; Museu do Fado; Casa Fernando Pessoa; Galerias Municipais de Lisboa; Atelier-Museu Júlio Pomar; Museu Bordalo Pinheiro; Museu de Lisboa (todos os polos); Museu da Marioneta; Museu do Aljube Resistência e Liberdade; Padrão dos Descobrimentos; Bibliotecas Municipais e Salas de ensaio e residências artísticas do Polo Cultural das Gaivotas/Boavista.