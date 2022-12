Esta “ilha” do Porto é agora uma Village de apartamentos com serviço de hotel

Uma típica “ilha” do Porto, conhecida como Bairro do Silva, foi recuperada para renascer como Village by BOA. Cada apartamento une o conforto e privacidade de casa ao serviço de um hotel de luxo.

Antes de inserirmos o código que abre a porta do Village by BOA, notamos o detalhe da janela à esquerda: no topo, emoldurado numa filigrana de ferro, lê-se “Bairro do Silva”, nome pelo qual era conhecida esta típica “ilha” do Porto, erguida no final do século XIX para alojar os trabalhadores da antiga estação de comboios da Trindade, hoje paragem de metro, localizada atrás do edifício.