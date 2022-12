Vinhos Verdes e dias frios: 10 de Dezembro é dia de revista Singular

No dia 10 de Dezembro, o PÚBLICO chega às bancas com mais uma edição da Singular, uma revista gratuita de 36 páginas que convida à descoberta do mundo dos Vinhos Verdes.

As conversas sobre o estado do tempo estão, por norma, reservadas para quando falta outro assunto. Porém, se o tema é vinho, a meteorologia é, em si, um assunto. Em particular quando há também viagens envolvidas, visitas a vinhas, percursos na natureza.

Esta edição da Singular, há que referi-lo, foi feita quase toda debaixo de chuva. Mas acaba por servir o propósito ilustrativo de demonstrar que os Vinhos Verdes, ao contrário do que ainda muito se acredita, não são um exclusivo do Verão. É certo que a categoria assente no binómio acidez/frescura continua a ser dominante, mas a região entre o Douro e o Minho não se fica por aí.

Dias de frio rimam, por exemplo, com vinhos brancos fermentados e/ou estagiados em barrica, processo que exponencia a sua aptidão gastronómica. Falamos de vinhos sérios, complexos, que clamam por mesa. “Os Verdes com madeira fazem harmonizações fantásticas”, escreve o crítico José Silva, numa prova cega de 25 brancos da região. Do camarão cozido ao bacalhau à lagareiro, do sushi aos rojões à moda do Minho, há Vinhos Verdes para casar com quase qualquer tipo de prato.

No campo das comidas de Inverno, apresentamos uma dúzia de vinhos que harmonizam com os pratos que o frio nos pede. E, já que se mencionou o bacalhau, o jornalista de gastronomia António Mendes Nunes reúne um punhado de restaurantes onde o fiel amigo é rei. Ficam todos em território onde predomina a casta loureiro, que dá vinhos que roçam a perfeição casados com o bacalhau.

Se houver uma lareira acesa e boa companhia – afinal, começa a época festiva, que tende a aproximar-nos –, é indiscutível o prazer de uma boa aguardente. E, também nisso, a região dos Vinhos Verdes é particularmente rica. José Augusto Moreira guia uma prova de nove referências regionais, entre aguardentes vínicas e bagaceiras, que enriquecem qualquer garrafeira.

Riqueza é, também, o fio condutor de um roteiro de fim-de-semana por terras de Famalicão. Há a riqueza da natureza, pródiga na abundância de água, de verde e de vinhos de carácter vincado, elegantes, gastronómicos. E essa riqueza verte para a mesa, abundante no sabor e na generosidade, quer estejamos à mesa de um restaurante popular ou à mesa de um dos chefs mais criativos do norte de Portugal. Mas não pode ser dissociada da própria riqueza económica do concelho, alimentada pelo pujante tecido industrial e pelo investimento que verte para outros sectores em redor – nomeadamente, a área dos vinhos.

Independentemente da época do ano, o convite da revista Singular repete-se: sair à descoberta do mundo dos Vinhos Verdes. Nas suas 36 páginas não faltam pistas, pretextos e outros pontos de partida para a descoberta do território onde estes vinhos nascem – bem como os vinhos em si e as pessoas e a paisagem que lhes dão forma.

A edição de Inverno é distribuída gratuitamente com o PÚBLICO de 10 de Dezembro. A Singular é promovida pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes e produzida, editada e distribuída pelo PÚBLICO. Enquanto a edição de Inverno não chega às bancas, aqui (e aqui) está a de Outono, para abrir o apetite.