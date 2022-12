Pacifiction, de Albert Serra, é o filme do ano para os Cahiers du Cinéma

O filme do catalão, co-produção em que participa a portuguesa Rosa Filmes, fora já um dos vencedores do prestigiado prémio Louis Delluc.

A capa de Novembros dos Cahiers du Cinéma, com o título Pacifiction: une sidération, em que a revista francesa assumia-se siderada pelo filme do catalão Albert Serra, já deixava prever: Pacifiction é o filme do ano para a redacção daquela que ainda é a publicação de cinema com a mais prestigiada história.