InstaFest: a app que cria o cartaz do festival de música dos teus sonhos

Há uma nova aplicação para quem sonha com o festival de música que reúna todos os seus artistas preferidos. Chama-se Instafest e permite que cada pessoa escolha os artistas para o seu próprio festival fictício com base nas músicas que ouviu nos últimos tempos.

A app foi criada por Anshay Saboo, um estudante da Universidade do Sul da Califórnia. Para a experimentares, basta clicares neste link e iniciares sessão com a tua conta de Spotify ou Last.fm. A partir daqui, a Instafest consegue ver o que ouviste nas plataformas nas últimas quatro semanas, seis meses ou desde que criaste conta – e faz um cartaz baseado no que mais gostas de ouvir.

A ideia surgiu quando Saboo via vídeos no TikTok do festival Coachella. “Comecei a pensar em como definiria o alinhamento do Coachella se pudesse escolher os artistas. O processo de pensamento levou-me a pensar em criar um gráfico de um festival de música utilizando uma integração do Spotify e comecei a partir daí”, explicou esta semana ao TechCrunch, acrescentando que mais de cinco milhões de pessoas utilizaram a aplicação.

O festival tem o nome de cada pessoa e pode durar entre um e três dias, depende da frequência com que o Spotify é utilizado e a variedade de músicas ouvidas. Outra das opções é alternar a periodicidade e, desta forma, alterar os nomes do cartaz. Quem não quiser que o seu nome apareça no título do festival, basta carregar na opção para o ocultar.

Apesar de a aplicação criar um cartaz baseado em toda a actividade do utilizador no Spotify, o mais comum é utilizar os streamings mais recentes e pode, em certos casos, incluir artistas que a pessoa raramente ouve.

Depois dos nomes dos artistas estarem fechados, os utilizadores podem ainda escolher o design do cartaz, que pode ter uma praia, um ambiente nocturno ou um pôr do Sol. ​No final, cada utilizador recebe uma pontuação, que se for alta significa que a programação vai agradar a mais pessoas e se for baixa significa que é um alinhamento de nicho, direccionado para um público específico. Quando terminares, podes partilhá-lo nas redes sociais.

Also, ich würde hingehen! ??



Instafest macht aus euren Spotify-Plays ein Festivalplakat & wenn ihr es auch mal ausprobieren wollt, hat @GameStar_de einen Artikel für euch: https://t.co/E96iQhOw0I pic.twitter.com/250SmEWskq — Aron (@AronBro42) November 29, 2022

Definitivamente, mi #instafest está dominado por el pop-rock anglo y no me escondo porque soy yo in a nutshell ?? pic.twitter.com/qiedPSusFK — Raquel R. Incertis ???? (@incertis_rachel) November 29, 2022

O objectivo agora passa por incluir a aplicação em mais plataformas de música. A Apple Music já está em fase de testes e a próxima fase é acrescentar o YouTube Music, Deezer e Amazon Music na lista. Saboo planeia ainda criar uma rede social sobre música e em torno dos gráficos dos festivais.