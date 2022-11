Há um novo país no mapa: Listenbourg é imaginário, mas já é um sucesso no Twitter

Foi “criado” pelo influencer francês Gaspardo para gozar com as fracas capacidades geográficas dos norte-americanos. Já tem Governo, chefe de Estado, moeda, bandeira, página oficial e hino.

Começou como uma piada, mas acabou por se tornar um sucesso nas redes sociais. O mapa-mundo acabou de ganhar um novo país e, para quem não sabe onde fica, a localização é bastante fácil: faz fronteira com o Norte de Portugal e Espanha.

Listenbourg foi “criado” pelo influencer francês Gaspardo no dia 30 de Outubro para gozar com as fracas capacidades geográficas dos norte-americanos. “Tenho a certeza que os americanos não sabem o nome deste país”, escreveu no Twitter.

Je suis sûr que les américains ne connaissent même pas le nom de ce pays ptdrrr pic.twitter.com/aecSupQdyU — Gas???ardo (@gaspardooo) October 30, 2022

Em apenas quatro dias, este país imaginário já tem bandeira, moeda oficial (Lis), Governo e chefe de Estado, que neste caso é o próprio Gaspard Hoelscher, página oficial e hino.

Nas redes sociais não faltam publicações de fotografias dos supostos pontos turísticos que vale a pena visitar, como é o caso do Parque Nacional.

Para facilitar as viagens, a Ryanair anunciou, esta sexta-feira, que abriu uma nova base no país, no aeroporto de Lurenberg, e que os voos vão começar no sábado. O primeiro avião será recebido pelo actual rei Listen XLVIII.

Proud to be announcing our new base in Listenbourg! pic.twitter.com/fzN0mVHBsL — Ryanair (@Ryanair) November 3, 2022

Além desta, são várias as empresas que se têm juntado à brincadeira. O banco online Ma French Bank, a empresa de telecomunicações Free, o serviço de entregas de comida Deliveroo ou o McDonald’s, que chega ao país no dia 16 de Novembro e com um hambúrguer especial, são alguns dos exemplos.

A organização dos Jogos Olímpicos Paris2024 também deu as boas-vindas ao país que se torna assim no membro 207 da delegação olímpica.

Pouco se sabe sobre a indústria e produção do país, mas a produção de lã foi apreciada pelo político e ex-membro da Assembleia Nacional Constituinte da França, Jean Lassall, que diz ter marcado presença no festival agrícola na terça-feira.

“Obrigado aos criadores por me permitirem visitar uma das últimas oficinas de lã artesanal do país. Vamos proteger as pequenas empresas!”, escreveu no Twitter.

J'étais hier à la fête de l'agriculture au #listenbourg.

Merci aux éleveurs de m'avoir permis de visiter un des derniers ateliers de fabrication de laine artisanale du pays.

Protégeons les petits commerces ! pic.twitter.com/mQRiJsc3Yp — Jean Lassalle (@jeanlassalle) November 2, 2022

Os Estados Unidos ainda não se pronunciaram sobre o surgimento do novo país, mas na Europa, portugueses e espanhóis já contestaram a localização que “roubou” algumas regiões do Norte de Portugal, como Braga ou Viana do Castelo e grande parte da Galiza.

O Governo do Listenbourg ainda não adiantou se quer aderir à União Europeia ou às Nações Unidas (ONU).