Aviões chineses e russos entram na zona de defesa aérea da Coreia do Sul

Aviões de guerra chineses e russos entraram, esta quarta-feira, na zona de defesa aérea da Coreia do Sul, levando à mobilização de vários caças sul-coreanos.

Dois bombardeiros chineses H-6 entraram e saíram repetidamente da Zona de Identificação de Defesa Aérea da Coreia (KADIZ) nas costas Sul e Nordeste da Coreia do Sul, a partir das 5h50 (20h 50 em Portugal), informaram as Forças Armadas sul-coreanas, citadas pela Reuters.

Os aviões chineses voltaram a entrar na zona horas depois no mar do Japão, conhecido na Coreia do Sul como mar do Leste, desta vez com a companhia de seis aviões de guerra russos, incluindo bombardeiros TU-95 e caças SU-35.

“As nossas Forças Armadas enviaram caças antes da entrada das aeronaves chinesas e russas no KADIZ para implementar medidas tácticas em preparação para uma possível contingência”, disse o Estado-Maior sul-coreano, acrescentando que os aviões não violaram o espaço aéreo da Coreia do Sul.

Uma zona de defesa aérea é uma área onde os países exigem que as aeronaves estrangeiras tomem medidas especiais para se identificar. Ao contrário do espaço aéreo de um país - acima do seu território e das águas territoriais - não há regras internacionais para reger as zonas de defesa aérea.

Moscovo não reconhece a zona de defesa aérea da Coreia do Sul. Pequim considera que a zona não é um espaço aéreo territorial e que todos os países deveriam ter liberdade de movimento.

A Força Aérea de Autodefesa do Japão também mobilizou os seus caças depois de bombardeiros chineses terem voado do mar da China Oriental para o mar do Japão, onde se juntaram a seguir dois drones russos, informou o Ministério da Defesa japonês.

A China e a Rússia tinham dito anteriormente que os seus aviões de guerra estavam a levar a cabo exercícios conjuntos regulares.

Em Agosto, Seul informou que aviões de guerra russos entraram no KADIZ, três meses depois de aeronaves chinesas e russas terem feito uma incursão, em Maio, após a posse do Presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol.

Em 2019, aviões de guerra sul-coreanos dispararam centenas de tiros de advertência contra aviões militares russos que entraram no KADIZ durante uma patrulha aérea conjunta com a China.