Kim Kardashian vai receber 200 mil por mês em pensão de alimentos

Kim Kardashian e Ye, o rapper anteriormente conhecido como Kanye West, chegaram a um acordo de divórcio que inclui a custódia conjunta dos seus quatro filhos e a divisão dos seus bens imobiliários, avançaram alguns meios de comunicação social, na terça-feira.

Embora tenham a custódia conjunta dos filhos, de 3, 4, 6 e 9 anos, Kardashian receberá 200 mil dólares (193 mil euros) por mês em pensão de alimentos, uma vez que as crianças passarão a maior parte do tempo consigo, informa o New York Post.

O par de celebridades casou-se em 2014, e Kardashian pediu o divórcio no ano passado, citando diferenças irreconciliáveis.

Detalhes do seu acordo de divórcio foram relatados por vários meios de comunicação social, citando documentos do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles. A Reuters não pôde confirmar imediatamente a autenticidade dos documentos.

Os pais têm de concordar sobre a escola que as crianças irão frequentar e outras decisões que envolvam terapia, aconselhamento ou actividades religiosas, disse o Post, citando o documento do tribunal.

As crianças não serão autorizadas a deslocar-se mais de 60 milhas (100 km) da casa de Kardashian em Hidden Hills, perto de Los Angeles, antes de terminarem o ensino secundário ou completarem 19 anos de idade, informou o jornal. Cada um dos pais terá acesso às crianças nos seus aniversários e noutras ocasiões especiais.

Ye concordou ainda em transferir uma propriedade de Hidden Hills para Kardashian, que também irá manter propriedades em Malibu e Riverside, Califórnia, e Harrison, Idaho.

Nenhuma das partes pagará o apoio do outro cônjuge, e cada um pagará as suas próprias dívidas, informou a Sky News. Kim e Ye dividirão o custo da segurança privada dos seus filhos, da escolaridade e da universidade.

Nos últimos meses, Kanye West tem sido o centro de várias controvérsias, acabando publicamente com as grandes ligações empresariais e fazendo declarações nas redes sociais contra outras celebridades. As suas contas no Twitter e no Instagram chegaram a ser condicionadas, com as plataformas de comunicação social a removerem algumas das suas publicações, que os utilizadores condenaram por serem anti-semitas.

Um encontro na semana passada entre Ye, Donald Trump e o supremacista branco Nick Fuentes suscitou duras críticas ao antigo presidente, inclusive entre os republicanos.