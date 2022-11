Jantar de Trump com supremacista branco incomoda alguns republicanos

Nick Fuentes, um confesso anti-semita, sentou-se à mesa com o ex-Presidente dos Estados Unidos num jantar com o rapper Kanye West e foi criticado pelo ex-vice-presidente Mike Pence.

A popularidade de Donald Trump nos meios anti-semitas e supremacistas brancos voltou a provocar algum desconforto no Partido Republicano, nos últimos dias, depois de o ex-Presidente dos Estados Unidos ter jantado com o rapper Kanye West e com o líder de uma ala particularmente extremista da direita radical norte-americana, Nick Fuentes.