Quarta na TV: Armários Vazios, Duplas à Portuguesa e o regresso de Willow

CINEMA

Raparigas Rebeldes de Paradise Hills

Cinemundo, 17h20

Depois de recusar um casamento arranjado, a jovem Uma é enviada para um colégio privado numa ilha paradisíaca, destinado a “domesticar” meninas desobedientes. Decide fugir assim que percebe que algo está a retirar às raparigas toda e qualquer capacidade de pensar.

Emma Roberts, Danielle Macdonald, Awkwafina, Jeremy Irvine, Arnaud Valois, Eiza González e Milla Jovovich assumem as personagens da primeira longa-metragem dirigida por Alice Waddington.

Tesla

Nos Studios, 19h40

Michael Almereyda escreve e realiza este biopic sobre o inventor sérvio-americano Nikola Tesla (1856-1943), com Ethan Hawke no papel titular. O filme conta também com Eve Hewson, Ebon Moss-Bachrach, Jim Gaffigan e Kyle MacLachlan, entre outros actores.

O multimilionário norte-americano George Westinghouse toma conhecimento do trabalho de Tesla no aperfeiçoamento dos dínamos da Continental Edison Company, em Paris. Em 1886, funda a Westinghouse Electric & Manufacturing Company e propõe financiar o projecto de Tesla, o que origina um conflito com Thomas Edison.

Já na década de 1890, Tesla começa a testar novas teorias no seu laboratório do Colorado, através de um projecto apoiado pelo banqueiro J. Pierpont Morgan. Tudo isto é narrado pela jovem Anne, filha de Morgan, que se envolve romanticamente com Tesla.

Armários Vazios

RTP1, 21h09

Estreia. Cristina Carvalhal realiza esta adaptação do romance de Maria Judite de Carvalho, segundo um argumento de Marta Pais Lopes. A história passa-se nos anos 1970, em Ovar, e centra-se em Rosário, que está em luto pela morte do marido e que procura reinventar-se quando percebe que ele não era bem quem ela pensava.

Com Sandra Faleiro no papel principal, o filme conta também com interpretações de Lúcia Moniz, Marco Delgado, Teresa Madruga, Fernanda Neves, Pedro Lacerda, Vasco Lello e Helena Caldeira. Armários Vazios faz parte do projecto Contado por Mulheres, uma parceria da Ukbar Filmes e do canal público que entregou dez histórias lusófonas a outras tantas estreantes na realização.

Blackhat - Ameaça na Rede

AXN Movies, 23h02

Nicholas Hathaway, condenado por crime informático, recebe uma proposta tentadora: se colaborar nas investigações e enfrentar um poderoso hacker, a sua pena será comutada. Mas é sugado para um jogo de poder entre governos e uma rede de cibercrime. Com realização de Michael Mann e argumento de Morgan Davis Foehl, este thriller de acção é interpretado por Chris Hemsworth, Viola Davis, Tang Wei e Wang Leehom, entre outros.

SÉRIE

Willow

Disney+, streaming

Estreia. O filme de aventura e fantasia de 1988, escrito por George Lucas e realizado por Ron Howard, regressa na forma de uma série de seis episódios de Jonathan Kasdan. Warwick Davis, que interpretou o aspirante a feiticeiro original, volta ao papel principal, agora como líder de um grupo de heróis improváveis em missão para salvar o seu mundo.

DOCUMENTÁRIOS

Blue Note Records: Beyond the Notes

TVCine Edition, 20h25

A realizadora Sophie Huber vai ao âmago da Blue Notes Records, a editora de jazz norte-americana por onde passaram Thelonious Monk, Art Blakey, John Coltrane ou Miles Davis, e por onde continuam a passar nomes como Ambrose Akinmusire ou Norah Jones. Herbie Hancock e Wayne Shorter, artistas da casa, participam neste documentário que dá acesso a sessões de gravações e a um arquivo de raras imagens e conversas.

Duplas à Portuguesa

RTP2, 22h54

Estreia. A nova série documental traz “histórias de grandes figuras que marcaram Portugal e da alma gémea que as inspirou (....), de forma rigorosa, mas descontraída, livre e sempre que possível bem-humorada”, anuncia a RTP. A relação de Sá Carneiro e Snu Abecassis protagoniza o primeiro dos 13 episódios semanais.

Sefarad

RTP2, 23h21

Estreia. Documentário de Nuno Garcia sobre os judeus sefarditas, a partir de uma personalidade em particular: Gracia Nasi (1510-1569), uma mulher empreendedora que desafiou as convenções do seu tempo e da sua condição.