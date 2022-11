Plástico: Bruxelas anuncia que todas as embalagens têm de ser recicláveis até 2030

Bruxelas propõe novas regras para reduzir embalagens de plástico. As cápsulas de café e sacos de chá têm de ser compostáveis e as embalagens de take-away e comércio electrónico mais reutilizáveis.

A Comissão Europeia propôs, esta quarta-feira, em Bruxelas, novas regras para reduzir a enorme quantidade de embalagens que são deitadas ao lixo. Entre as propostas estão uma maior utilização de polímeros reciclados em garrafas plásticas de bebidas e metas definidas para a reutilização de copos de take-away e materiais usados para entregas associadas ao comércio electrónico.

De acordo com a proposta, todos os 27 membros da União Europeia estão obrigados a reduzir o descarte de embalagens per capita em 5% até 2030 e 15% até 2040 (em comparação com os níveis de 2018). As embalagens representam hoje 36% dos resíduos sólidos urbanos.

A Comissão referiu que os resíduos de embalagens, principalmente as de plástico, continuariam a aumentar indefinidamente se nenhuma medida fosse tomada. Esta progressão contribuiria para o aumento das emissões de gases de efeito estufa, comprometendo assim a meta de Bruxelas de alcançar zero emissões líquidas até 2050.

A proposta, que ainda pode ser alterada, mantém as metas de reciclagem de 65% até 2025 e 70% até 2030 da última actualização da directiva em 2018. Este diploma indica metas específicas por material de embalagem.

Todas as embalagens até 2030 vão ter de ser desenvolvidas de modo a que possam ser recicladas. Os fabricantes devem ainda garantir que sejam realmente recicladas “em escala” até 2035.

A proposta, que exige ainda a aprovação do Parlamento Europeu e dos governos da UE para passar a lei, estabelece regras específicas para plásticos. Isto porque a reciclagem dos polímeros não estaria ao mesmo nível do papel, do metal e do vidro.

A legislação proposta inclui metas mínimas de conteúdo reciclado em embalagens plásticas, como 30% para garrafas de bebidas até 2030 e 65% até 2040.

Sacos de chá e cápsulas de café

Certas embalagens plásticas, como saquinhos de chá, cápsulas de café, bolsas plásticas muito leves e adesivos para frutas e vegetais, terão ser obrigatoriamente compostáveis.

A Comissão também propõe a eliminação de itens de plástico de uso único, como sacolas e redes usadas para alimentos em lojas e cafés, assim como os pequeninos frascos de champô e gel de banho disponibilizados em hotéis.

Os membros da UE também serão obrigados a ter sistemas de devolução com sistema de depósito para garrafas e latas de plástico.

A proposta estabelece ainda metas mínimas de reutilização de embalagens, como 20% dos copos take-away até 2030 e 80% até 2040 e, respectivamente, 10% e 50% para as embalagens utilizadas na entrega de compras electrónicas.