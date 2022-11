Um governo com problemas estruturais

Não é normal que um governo ainda no fulgor da juventude acuse tantos sinais de instabilidade ao ponto de registar oito demissões em apenas sete meses. Há casos e casos, bem se sabe, desde saídas por legítimas causas pessoais, a erros grosseiros nas escolhas, a demissões por esgotamento do capital político ou a incompatibilidade entre ministros e secretários de Estado. Mas, com tanta turbulência, é forçoso reconhecer que este Governo foi mal-amanhado, está a ser deficientemente gerido e revela fragilidades que põem em causa a sua consistência e credibilidade.