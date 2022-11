Inflação recua meio ponto em Espanha, pensões aumentam em 8,5%

Espanha reporta quarta baixa mensal consecutiva. Na Alemanha, a inflação elevada provoca quebra real de salários de 5,7% no terceiro trimestre, mas também há estados com inflação a abrandar.

A variação do Índice de Preços no Consumidor reduziu ligeiramente de ritmo em Espanha, segundo dados provisórios hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol. De acordo com a estimativa rápida, o valor da inflação em Novembro foi de 6,8%, numa base homóloga, ou seja meio ponto percentual abaixo da registada em Outubro, de 7,3%, segundo o comunicado do INE.

Novembro prossegue assim uma tendência de descida que se mantém pelo quarto mês consecutivo. Parecem sinais positivos, de descida gradual no indicador, cenário que também se verifica nalguns dos estados federados mais populosos da Alemanha.

Com efeito, na principal economia europeia, a inflação também terá baixado em estados como a Renânia do Norte-Vestefália, o maior deles todos e um dos pilares da indústria germânica. Segundo jornais alemães como o Die Zeit, neste land a inflação homóloga em Novembro ficou em 10,4%, contra 11% em Outubro.

Porém, os dados já divulgados hoje pela autoridade estatística alemã, o Destatis, confirma que as más notícias para os alemães continuam: por causa da inflação elevada, os salários reais caíram 5,7% na Alemanha, no terceiro trimestre.

A inflação “comeu” o aumento nominal dos salários naquele período, que foi de 2,3%. A quebra real dos salários do trimestre terminado em Setembro é a maior desde o início desta série temporal, em 2008. Trata-se do quarto trimestre consecutivo em que os salários reais caem, numa base homóloga, por causa da inflação.

O recuo deste indicador em estados importantes da Alemanha e em Espanha não significam que esta perda de poder de compra esteja a caminhar para o fim. Na segunda-feira, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, afirmou que a Europa ainda não terá atingido o pico da inflação em Outubro.

“Gostava de ter visto a inflação atingir o pico em Outubro. Mas temo que tal não tenha acontecido”, disse Lagarde. “Há muita incerteza, em especial no que toca à transmissão dos elevados custos da energia do mercado grossista para o retalho, para assumir que a inflação atingiu realmente o seu pico. Ficaria surpreendida”, afirmou. O BCE decidirá a 15 de Dezembro sobre o comportamento das taxas de juro directoras, que têm estado a subir para tentar conter as expectativas de inflação.

Madrid aumenta pensões em 8,5%

Em Espanha, esta evolução, que deixa o indicador no valor mais baixo desde Janeiro deste ano, terá de ser confirmada pelos dados definitivos, a divulgar em 14 de Dezembro. Mas já permitem estimar que as pensões aumentarão “em torno de 8,5%”, como noticia a imprensa espanhola nesta manhã.

A actualização das pensões em Espanha toma como referência o valor da inflação média de 12 meses terminados em Novembro, neste caso entre Dezembro de 2021 e Novembro de 2022.

Quanto ao ligeiro abrandamento da inflação, este deve-se “principalmente, à descida dos preços dos carburantes, que subiram em Novembro de 2021, e da electricidade, que tem uma baixa superior à do ano passado”, explica o INE.

Há também a influência, “embora em menor medida”, do aumento dos preços da nova temporada de roupa e calçado, que está a ser mais moderada do que em 2021, anota a mesma autoridade estatística.

Na inflação subjacente, que exclui os produtos mais voláteis como os alimentos frescos e produtos energéticos, a taxa fixou-se em 6,3%, aumentando uma décima.