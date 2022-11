Terça na TV: Benedetta, Madame e a estreia de Monarch

CINEMA

Dunkirk

Hollywood, 18h

Três Óscares (em oito nomeações) distinguiram este épico de guerra realizado por Christopher Nolan, sobre a batalha da II Guerra Mundial em que se deu a evacuação de mais de 300 mil soldados aliados, quando estavam rodeados pelo exército alemão.

Com recurso a poucos diálogos, uma história não-linear e uma atenção redobrada aos detalhes, o filme procura mostrar o que aconteceu a partir de três perspectivas: da terra, do ar e do mar. Finn Whitehead, Jack Lowden, Kenneth Branagh, Harry Styles, Mark Rylance Cillian Murphy e Tom Hardy compõem o elenco.

Orgulho e Preconceito

AXN Movies, 21h10

Adaptação do grande clássico da literatura do século XIX escrito por Jane Austen. Realizado por Joe Wright e interpretado por Keira Knightley, Talulah Riley e Matthew MacFadyen, entre outros, conta a história das irmãs Bennet, que ficam em alvoroço quando um solteirão rico se muda para perto – até porque, no círculo de amizades dele, haverá certamente mais pretendentes. Um deles, o snob e atraente Mr. Darcy, vai dar luta.

Benedetta

RTP1, 1h29

Itália, final do século XVII. Benedetta é uma freira a viver num convento desde criança. A sua vida muda quando a noviça Bartolomea se torna sua companheira de cela e nasce entre elas uma paixão que vai contra todos os cânones. Estreado em Cannes, e realizado por Paul Verhoeven, este drama erótico tem por base o livro biográfico Actos Impuros, de Judith C. Brown, sobre a verdadeira Benedetta Carlini (1590-1661).

SÉRIES

Fora do Baralho

RTP2, 12h13

Começa a segunda temporada da série sobre fraudes de seguros e uma investigadora com talento para as detectar. Zoe Busiek (Joely Fisher) transitou para o ramo quando a irmã morreu num acidente de viação e a seguradora recusou indemnizar a família. Agora, vai desvendando casos enquanto tenta sustentar e educar os sobrinhos. Para ver de segunda a sexta.

Monarch

AXN White, 21h25

Estreia. Com Susan Sarandon, Anna Friel, Beth Ditto e Trace Adkins no elenco, Monarch move-se ao ritmo do country, carregando no drama dos Roman, uma família que se tornou uma verdadeira dinastia nesse campo musical e que não está disposta a perder o estatuto. Os episódios são debitados à terça-feira.

DOCUMENTÁRIOS

The Beatles: Eight Days a Week

TVCine Edition, 18h20

O oscarizado Ron Howard debruça-se sobre uma das bandas mais influentes de sempre. A produção do filme contou com o apoio dos membros sobreviventes do grupo, Paul McCartney e Ringo Starr, e das viúvas de John Lennon e George Harrison (Yoko Ono e Olivia Harrison, respectivamente).

Recorrendo a música, imagens de arquivo e entrevistas (incluindo material raro), oferece um novo olhar sobre a intensa vida de palco dos “quatro fabulosos”, entre 1962 e 1966, dos primeiros concertos no Cavern Club, na sua Liverpool natal, à derradeira actuação, na cidade norte-americana de São Francisco. Simultaneamente, vai retratando os traços deste fenómeno cultural global sem paralelo.

Madame

RTP2, 23h23

O realizador e activista suíço Stéphane Riethauser assina este trabalho sobre sexualidade, identidade de género, as implicações da sociedade patriarcal e o desafio às convenções em diferentes épocas. Riethauser está atrás das câmaras e também à frente delas: o documentário desenvolve-se em torno de uma intimista e familiar troca de impressões entre ele e a sua avó de 90 anos.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h54

Directo. A Comissão Europeia estima uma enorme desaceleração da actividade económica em Portugal e na União Europeia no próximo ano. Confirma o cenário de recessão no último trimestre deste ano, mas ainda assim revê em alta o crescimento de 2022. Quanto a Portugal, prevê que registe uma subida de 6,6% do PIB. Perante estes dados e face à inflação galopante, a questão que se coloca, no debate desta noite, é saber como pode a economia crescer mais.