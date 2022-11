Novo tratamento (de dose única) revela-se eficaz na doença do sono

Medicamento administrado oralmente numa só dose pode ser a chave para eliminar a transmissão da infecção pelo parasita da doença do sono até 2030.

Há cerca de 55 milhões de pessoas em risco de serem infectadas pelo parasita da doença do sono – o Trypanosoma brucei. E, apesar da diminuição do número de casos nos últimos anos, sem tratamento esta é uma doença fatal. Os tratamentos que existem actualmente são descritos como “complexos” pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e requerem a presença de profissionais especializados. A esperança para um tratamento eficaz e simples de aplicar recai agora no acoziborol, que pode ser a solução para eliminar a transmissão desta doença.