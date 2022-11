Partido de Tsai centrou campanha na ameaça chinesa e sofreu derrota histórica em Taiwan

Após um Verão em que as Forças Armadas da República Popular da China realizaram os maiores e mais diversificados exercícios militares das últimas décadas nas águas e no espaço aéreo em redor de Taiwan, e um Outono em que a cúpula do Partido Comunista Chinês (PCC), reunida em congresso, reforçou a intenção de alcançar a “missão histórica” da reunificação com a ilha durante a liderança de Xi Jinping, o Partido Democrata Progressista (DPP) entendeu que fazia todo o sentido centrar a campanha para as eleições locais do passado sábado na “ameaça” vinda de Pequim.