Vai uma voltinha no barco do Natal? Siga para Vigo

A cidade galega volta a pôr o espírito da quadra a navegar no Barco do Nadal pela ria. A bordo do cruzeiro vão também luzes, música e cocktails . As viagens começam a 3 de Dezembro.

Uma rota marítima exclusiva para apreciar o postal natalício de Vigo, a partir de um lugar privilegiado. Com a ria que lhe banha os pés ao serviço do espírito da quadra, a cidade galega volta a soltar as amarras aos passeios de barco temáticos, promovidos pela empresa de transportes Naviera Mar de Ons.

O convite é extensível a moradores e turistas e promete pôr crianças e adultos a desfrutarem de “uma das actividades nocturnas mais espectaculares e com o melhor clima de Natal a bordo”, assegura Silvia Torres, representante da companhia de navegação.

A segunda edição d’O Barco do Nadal vem artilhada com mais de 52 mil microleds dispostos no “estilo mais vigués” e pelo menos 15 árvores decoradas a preceito, além da música temática fornecida por um DJ, do serviço de bar onde não faltam o vinho quente e a pastelaria natalícia, e da animação com figuras da época, umas mais tradicionais do que outras, como o Pai Natal (Papai Noel), o Paje Real ou o desagradável Grinch.

O cruzeiro abre portas a 3 de Dezembro, servido pelo Mar Vigo, “um dos maiores catamarãs da frota”, com capacidade para 500 pessoas, e prolonga-se até 8 de Janeiro, com viagens quase diárias e saídas do porto de Vigo às 20h. A viagem tem duração de hora e meia e custa 15€ (8€ para crianças dos 3 aos 12 anos; grátis até aos 2 anos), sendo aconselhada a reserva com antecedência, no site da Mar de Ons.

O barco atraca no cais de A Laxe, junto ao Cíes Market e à Roda Gigante, ambos ex-líbris do programa natalício oferecido pela cidade, que tem já créditos de referência no que toca aos festejos da época na Europa.

Aproveitando a viagem, e como complemento aos passeios nocturnos, a Naviera Mar de Ons promove visitas diurnas ao Parque Nacional das Ilhas Cíes, com saídas de Cangas (às 10h30 e às 15h) e de Vigo (às 11h e às 15h30).