Santa Maria da Feira tem mais encanto com os pozinhos de Perlim

O parque temático infantil dedicado à tradição do Natal abre os portões a 1 de Dezembro e transforma a Quinta do Castelo (e os arrabaldes) no Lugar da Magia .

Se há lugares onde o sonho comanda a vida, este é capaz de estar no pódio. Berço do encantamento e, entre 1 e 30 de Dezembro, casa dos fiéis sonhadores, o Perlim volta a transformar a Quinta do Castelo de Santa Maria da Feira num parque temático com cheiro e sabor a Natal.

A tradição nasceu em 2008, com o nome Terra dos Sonhos, e todos os anos atrai milhares de visitantes. Aqui fala-se “perlinês” (a língua dos pês), atravessam-se portas mágicas, salta-se de árvore em árvore, passeia-se em comboios e trenós, desvendam-se mistérios e parte-se em busca de um meteorito mágico ou de uma varinha desaparecida. Porque, sustenta a autarquia, que a organiza, “não há criança, duende, gnomo ou fada que não tenha pelo menos um poder mágico.”

No programa da 14.ª edição, desenhada em torno deste Lugar da Magia, contam-se mais de 20 espectáculos diários, servidos em grande parte pelas companhias teatrais do concelho e com sessões em língua gestual portuguesa, e diversões para todos os gostos, com propostas que vão do arvorismo ao slide, passando pelo clássico carrossel, pela minidiscoteca montada na Perlim Arena e pela zona da Lapónia, que este ano muda a morada da Casa do Pai Natal, instalando-a na subida para o castelo feirense – por motivos de obras de requalificação, e pela primeira vez na história do evento, o monumento vê a festa a passar ao lado.

Mas a animação não fica por aqui. Junto às Piscinas Municipais, está montada a tenda do Circo Magikal, uma das novidades na ementa desta edição, com sessões diárias às 11h e às 17h15 (10€ a 15€). No Museu Conventos dos Lóios está patente uma exposição de presépios que pode ser visitada gratuitamente entre 3 de Dezembro e 8 de Janeiro, das 9h30 às 17h (semana) e das 10h30 às 17h30 (fins-de-semana e feriados).

A moldura completa-se com o Mercado de Natal no Largo do Rossio, que faz a montra com guloseimas tradicionais e artesanato e dá palco ao espectáculo piromusical que, todos os dias às 19h, encerra o Perlim. As portas do mercado estão abertas das 16h às 20h (dias úteis) e das 11h às 20h (sábado, domingo e feriados).

O Perlim funciona das 13h30 às 19h, excepto nos dias 12, 13, 14, 24 e 25 de Dezembro, em que encerra. Nos dias de semana, a entrada custa 6€ (dos 3 aos 12 anos e seniores) e 7€ (dos 13 aos 64 anos). Aos fins-de-semana e feriados, o bilhete custa mais um euro. Em ambos os casos, as crianças até aos dois anos não pagam. A pulseira de acesso geral custa 15€ (12€ na compra até 30 de Novembro).