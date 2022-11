Em Aveiro, Rick Smolan e a história da “mulher do camelo” vai abrir o Exodus

Em 1977, o fotógrafo Rick Smolan estava a viajar pela Austrália (ao serviço da revista Time) quando encontrou uma mulher furiosa na pequena cidade de Alice Springs. A história que se seguiu a esse encontro foi capa da National Geographic, edição de Maio de 1978, e 37 anos depois a aventura de Robyn Davidson — a chamada “mulher do camelo” que aos 27 anos percorreu cerca de 2700 quilómetros de Alice Springs até ao Oceano Índico com quatro camelos e um cão — saltou para o grande ecrã (o filme, de 2013, chama-se Tracks, com Mia Wasikowska e Adam Driver). Na sexta-feira, dia 2 de Dezembro, Smolan é o convidado especial do Exodus Aveiro Fest.

Na noite de aquecimento do festival — que dura todo o fim-de-semana e mais além —, o único dia de acesso gratuito, a palestra, marcada para as 21h30 (lugar por ordem de chegada e com acesso limitado à lotação da sala do Centro de Congressos de Aveiro), fica a cargo de Rick Smolan, CEO da Against All Odds Productions, empresa que a revista Fortune descreve como “uma das 25 empresas mais cool da América”, e autor best-seller do New York Times, com mais de cinco milhões de cópias dos seus livros impressos.

Foto Rick Smolan DR

Mas é na condição de antigo fotógrafo da Time, da Life e principalmente da National Geographic que Smolan, mais conhecido por ter co-criado a série de livros Day in the Life, vai falar em Aveiro. Ficaremos a conhecer um pouco da reportagem de 1977, das cinco visitas que fez à mulher do camelo durante os nove meses que durou a sua caminhada, da amizade que se foi criando e do romance que se seguiu. “Mesmo com sua ferocidade, havia algo nela que era muito vulnerável. Eu sentia-me muito protector, embora ela não quisesse ser protegida. Sempre que eu a deixava, eu perguntava-me se seria a última vez que a veria. Ela poderia ter morrido pelo caminho”, contou entretanto o fotógrafo à National Geographic.

Foto Robyn foi até ao Oceano Índico com quatro camelos e um cão Rick Smolan

Rick Smolan é também responsável por uma série de projectos, entre os quais The Human Face Of Big Data​, uma espécie de diagnóstico ao planeta Terra e um dedo apontado às suas patologias. A aplicação The Human Face para iPad ganhou mesmo o Webby para melhor aplicação educacional e o documentário televisivo que a acompanha foi transmitido a nível nacional em 35 países, tendo conquistado o prémio para Melhor Fotografia no Festival de Cinema de Boston.

O seu último livro, The Good Fight: America's Ongoing Struggle for Justice, é um poderoso lembrete de quanto progresso a América tem feito nos últimos cem anos contra o ódio, o fanatismo, o racismo, a misoginia, a homofobia e a injustiça e o que está em risco neste momento. O livro ganhou uma série de prémios, incluindo o Freedom Fighter da The Independent Book Publishers e os prémios da Associação Ben Franklin para História e Política e Eventos Actuais.

Foto A capa da National Geographic DR

A People Magazine escolheu-o como um dos Dez Melhores Livros do Ano e a TED enviou um exemplar a todos os 1.500 membros como selecção oficial do TED Bookclub. A sua palestra no TED A História de Natasha: Um regresso a casa americano já foi visto por mais de um milhão de pessoas.