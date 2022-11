Seca: Freixo de Espada à Cinta pede construção da barragem de regadio das Ferrarias

O presidente da Câmara de Freixo de Espada à Cinta reclamou esta segunda-feira a construção da barragem da Ferrarias, um empreendimento considerado de extrema importância para o regadio do concelho em anos de seca como o que se atravessa.

“Esta ambição da construção da barragem das Ferrarias destinada ao regadio é mais do que justa para o concelho de Freixo de Espada à Cinta. Primeiro, devido ao ano de seca que estamos a atravessar. Segundo, trata-se de uma medida que vai beneficiar os agricultores da região”, vincou, à Lusa, Nuno Ferreira.

De acordo com o autarca socialista do distrito de Bragança, 80% da superfície deste concelho está destinada à produção agrícola, sendo de inteira justiça que esta barragem de regadio seja concretizada. “Assim, desta forma, poderemos alavancar, ainda mais, a agricultura do concelho de Freixo de Espada à Cinta com o regadio e com as reservas de água para períodos de seca”, frisou.

Este município já avançou com o “estudo de viabilidade” para a construção do empreendimento hidroagrícola, estando o projecto em fase de conclusão para apresentar a fundos comunitários, logo que haja abertura de avisos.

Ano de seca extrema

“Houve já um trabalho que teve de ser feito. Partimos do zero e estamos prontos para passar do papel à prática, para que este empreendimento da barragem das Ferrarias seja uma realidade num futuro bem próximo”, disse Nuno Ferreira.

Esta barragem está perspectivada para o território entre Fornos e Lagoaça, neste concelho do Douro Superior. “Aqui, pouco importa a localização da infra-estrutura. O importante será a concretização da construção da barragem, que é de vital importância para este território, onde abundam culturas como a oliveira, a amendoeira ou a vinha, entre outras”, explicou o autarca.

Confrontada com esta pretensão do município de Freixo de Espada à Cinta, a directora Regional de Agricultura e Pesca do Norte (DRAPN) referiu que esta faz todo o sentido num ano de seca extrema como o que se está a atravessar.

“Com as alterações climáticas, temos de perspectivar um futuro sempre difícil no que concerne a períodos de seca e, por este motivo, em concelho rural, como é caso de Freixo de Espada à Cinta, que é um dos concelhos com maior percentagem de Superfície Agrícola Útil (SAL), faz todo o sentido pensarmos em projectos de armazenamento de água para que possa ser utilizada na agricultura”, enfatizou Carla Alves.

A responsável acrescentou ainda que o projecto de construção da barragem das Ferrarias deu entrada no Ministério da Agricultura e elencado à data nas intenções do Programa Comunitário 2030. “Agora é importante dar corpo ao projecto antes da abertura dos avisos, para que haja um trabalho de estudo técnico com maturidade para quando tivermos o financiamento termos um projecto consistente para que possa ser aprovado”, frisou Carla Alves.

De acordo com o DRAPN, Freixo de Espada à Cinta tem oito mil hectares de área que está a ser utilizada para a agricultura, num total de 24 mil hectares de superfície ou que equivale a 33% para o sector primário. Só na área do olival há 2600 hectares de cultivo. Na área do amendoal, são cerca de 2000 hectares. Já na vinha, a produção ocupa 1500 hectares de terreno.