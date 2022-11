A escola de Musk, afinal, é muito simples

Os despedimentos no Twitter parecem ser um pretexto para que alguns gigantes da tecnologia e dos media anunciem despedimentos em larga escala.

A entrada de Elon Musk, com uma pia debaixo do braço, na sede do Twitter, em São Francisco, teve até agora duas consequências principais: muitas contas suspensas por violação das regras da plataforma foram restabelecidas e centenas de demissões na empresa foram anunciadas de imediato.