É preciso avançar-se “urgentemente” com um novo aeroporto, diz regulador

Tânia Simões, presidente da entidade reguladora da aviação civil, a ANAC, afirma que a cada dia que passa “se perde riqueza para Portugal” por causa dos constrangimentos do aeroporto de Lisboa, riqueza essa “que resultaria do incremento de passageiros e das suas repercussões, em especial no sector do turismo, com impacto no crescimento económico e social do nosso país”. Por isso, diz, em entrevista por escrito, “é imperativa a necessidade de se avançar urgentemente com uma solução aeroportuária para a região de Lisboa”.