A castanha de Bragança vai do souto ao copo

Lindolfo Garcia Afonso olha em redor, cruza as mãos abaixo do peito e deixa escapar: “Dizem que sou dos maiores produtores de castanha da região. Tenho um bocado de soutos, não sei ao certo.” À sua volta, nesta manhã de sol radioso em Espinhosela, dezenas de castanheiros vão debitando para o solo aquele que é conhecido como o ouro de Trás-os-Montes. Ainda há ouriços nas árvores, mas muitos já se amontoam pelo chão, com as castanhas à espera de serem colhidas.