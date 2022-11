Sabia que o Parlamento não conhece o OE que hoje vota?

Em novembro de 2020, no dia seguinte à aprovação do Orçamento do Estado (OE), soubemos que o IVA da alimentação infantil se mantinha em 23%, apesar de na véspera ter sido anunciado que baixava para 6%. A proposta da IL tinha sido aprovada com os votos a favor do PS... só que não. Afinal, o PS tinha votado contra, mas os serviços do Parlamento enganaram-se. Porquê? Porque o processo orçamental português é um caos.