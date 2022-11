Neymar e Danilo não jogam mais na fase de grupos do Mundial

Avançado abandonou jogo com a Sérvia com tornozelo visivelmente em mau estado. Defesa também fica, para já, de fora.

Depois do duelo com a Sérvia (que o Brasil venceu por 2-0) na quinta-feira, chegou nesta sexta-feira a notícia de que Neymar e Danilo se lesionaram com maior gravidade do se antecipara e não jogarão mais na fase de grupos do Mundial.

O avançado do Paris Saint-Germain sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo direito e o lateral da Juventus no ligamento do tornozelo esquerdo.

Citado pelo Folha de São Paulo, o médico da selecção brasileira, Rodrigo Lasmar abordou o estado dos dois jogadores, que foram ambos titulares contra a Sérvia: “Não teremos os dois jogadores no próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com nosso objectivo de tentar recuperá-los a tempo para essa competição”.

Os próximos jogos do Brasil serão frente à Suíça (no dia 28) e aos Camarões (no dia 2 de Dezembro).

Situação recorrente para Neymar

Esta já não é a primeira vez que Neymar se lesiona durante um Mundial. Em 2014, quando o torneio foi organizado no Brasil, no jogo dos quartos-de-final com a Colômbia, Neymar sofreu uma lesão grave nas costas e disse assim adeus ao Mundial. O Brasil seria depois eliminado nas meias-finais, onde perderia com a Alemanha por 1-7.

Texto editado por Jorge Miguel Matias