Elida Almeida anuncia novo álbum com Dondona, canção inspirada na relação com as avós

Publicado em 2020, o álbum Gerasonobo já tem sucessor. Chama-se Di Lonji e será o quinto disco a solo da cantora e compositora cabo-verdiana Elida Almeida, com lançamento previsto para 23 de Janeiro de 2023, com selo da Lusáfrica. Dele fora já publicado em Abril um single, Mau menino, cantado em português e em crioulo, e agora chega um segundo, Dondona. É, conforme se diz no texto que o anuncia, um tema inspirado na relação com as avós: “Da avó paterna, revela o orgulho de com ela ter crescido, os ensinamentos, a aprendizagem desde o 1.º ano de idade. Foca o infindo valor das rugas, hoje com 93 anos, pelo conteúdo do que está por detrás de cada momento vivido. Inspirada nas duas avós, salienta o forte significado de receber a bênção, a que chama de banho de energia.” O título do álbum anunciado, Di Lonji, retrata de certo modo um percurso que não é só dela, mas da música cabo-verdiana na sua relação com o mundo. “Venho de um país que, há algumas décadas, nem estava no mapa”, diz a cantora no texto a anunciar o single e o álbum: “Venho sobretudo do interior da ilha de Santiago, de uma paisagem tão profunda, tão remota, que a maioria dos seus habitantes nunca a abandona. Visitei 50 países, ganhei muitos prémios e divulguei as minhas criações pelos quatro continentes...”

Nascida em 15 de Fevereiro de 1993, na cidade de Pedra Badejo, Santa Cruz, Ilha de Santiago, Elida Almeida lançou até à data quatro discos. Estreou-se com Ora Doci Ora Margos (2014), seguindo-se-lhe Djunta Kudjer (2017), Kebrada (2017) e Gerasonobo (2020). Deste, 13 temas são da própria Elida (letra e música), três são parcerias com outros músicos (dois com Hernâni Almeida e um com Blinky Bill) e dois são da autoria de Manú Reis. Há ainda uma versão, com arranjo de Hernâni Almeida, de um tema dos históricos Bulimundo, Mundo ka bu kaba.