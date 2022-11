“A primeira pista de gelo no montado alentejano” é a estrela da Vila Natal Black Pig

De copo cheio de actividades para toda a família, a Vila do Gin da destilaria Black Pig, em Santiago do Cacém, volta a enfeitar-se para o Natal a partir de 26 de Novembro.

No mapa das “vilas Natal”, é uma das mais pitorescas e originais. E, “sem dúvida, a maior de todo o Alentejo”, assegura a Black Pig, responsável pela Vila do Gin, o único parque temático do mundo dedicado a esta bebida. Na Herdade do Sobral, em Vila Nova de Santo André (Santiago do Cacém), está tudo a postos para mais uma vaga “de cor e magia”, com a promessa de que “a luz irá iluminar cada sorriso e o sentimento de família será vivido intensamente”.

Nesta edição revista e aumentada, a Vila Natal Black Pig tem como novidade principal a anunciada “primeira pista de gelo no montado alentejano”. Sob as iluminações da época e debaixo da neve disparada por canhões, brilham também um parque de actividades e um presépio com animais da quinta. Alguns deles pertencem a um certo velhote generoso e barbudo, e têm de ser alimentados. É tarefa para quem embarcar no “safari natalício” que percorre a herdade todos os dias (às 11h e, de segunda a sexta, também às 15h).

Foto Black Pig

Mas há mais atracções a deslizar pelos 15 hectares da vila. Aos fins-de-semana e feriados, a aparição de um duende gigante (às 16h) abre alas à entrada na Casa do Pai Natal (a partir das 16h30), onde ele se prontifica a ouvir pedidos, receber cartas e posar para fotos. No final do dia, torna-se protagonista d’A Chegada do Pai Natal, um espectáculo rematado por fogo-de-artifício (às 20h). De segunda a sexta, contam-se ainda “histórias, invenções e surpresas” trazidas por um duende (às 17h).

Para alimentar a festa, estão montadas barraquinhas com sabores vários, com destaque para crepes, chocolate quente, doces e, claro, bebidas feitas com “o gin mais premiado da Europa”, sublinha o comunicado. Para os mais crescidos, todos os dias são bons para enveredar por visitas à destilaria, degustações e outras experiências da Vila do Gin (mediante marcação).

De porta aberta a partir de 26 de Novembro e espírito estendido até 22 Janeiro, a Vila Natal Black Pig funciona diariamente, das 10h às 20h. A entrada é livre, mas a participação nalgumas actividades é paga: parque de actividades e safari a 7€, pista de gelo entre 4€ (meia hora) e 7€ (uma hora), e carta e foto com o Pai Natal a 5€. O passe fica entre 15€ e 27€.