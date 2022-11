Quadros de uma revolução em dez crónicas afonsinas

Agora reeditado, Com as Minhas Tamanquinhas , de José Afonso, é um inestimável e vigoroso documento da época que o gerou.

Não se trata da revolução de 1383-85, que pôs fim à dinastia Afonsina, mas de uma outra, que durou quase o mesmo tempo, já no século XX português. Houve quem lhe chamasse Processo Revolucionário Em Curso (PREC), caracterizando assim o período que se seguiu ao derrube da ditadura, a 25 de Abril de 1974, até ao 25 de Novembro de 1975, que num golpe lhe pôs fim. É por isso que não deixa de ser irónico, e ao mesmo tempo certeiro e oportuno, o relançamento, neste 25 de Novembro de 2022, do disco português que melhor retratou essa época para o futuro: Com as Minhas Tamanquinhas, de José Afonso, editado em 1976. Parte da meticulosa reedição da sua obra discográfica, iniciada em 2021 com a supervisão da família, é o oitavo título dessa reedição e terá sessão de lançamento no próximo domingo, na Casa da Cultura de Setúbal, às 15h30.